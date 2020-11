È rivolto agli studenti di quarta e quinta superiore, l’evento “Conosci l’Università? L’Ateneo di Pavia si presenta”, che si terrà nei giorni 2, 3 e 4 dicembre 2020 dalle 15 alle 18. «Con questa iniziativa – spiegano dall'ateneo pavese – si vuole fornire agli studenti informazioni sull’offerta formativa dell’Università di Pavia. Gli studenti potranno partecipare a brevi seminari, laboratori, dialogare con docenti e tutor e conoscere gli sbocchi occupazionali».

Le giornate sono strutturate come segue:

2 dicembre 2020 AREA SANITARIA e SCIENTIFICA

3 dicembre 2020 AREA UMANISTICA -GIURIDICO -POLITICO-ECONOMICA

4 dicembre 2020 AREA DELL’INGEGNERIA.

Gli studenti potranno iscriversi all’evento e reperire le informazioni attraverso il sito https://conosci.unipv.it/. Il prossimo 10 dicembre dalle 15 alle 18 si terrà un ulteriore appuntamento dedicato all'offerta delle LAUREE MAGISTRALI. A tutte le giornate di orientamento parteciperà anche il Servizio relazioni internazionali e il CENTER FOR GLOBAL STRATEGIC ENGAGEMENT (GLOBEC) di UNIPV.

Verranno presentate le opportunità di studio all'estero che l'Ateneo offre ai futuri studenti, la nuova Alleanza europea EC2U (di cui fa parte Unipv e che permetterà la mobilità degli studenti tra 7 Università europee) e le azioni green che UNIPV ha in programma per una mobilità studentesca più sostenibile.