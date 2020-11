Fugge all'alt dei carabinieri: nei guai 30enne marocchino residente a Corsico

I carabinieri della Stazione di Corteolona e Genzone hanno denunciato, in stato di libertà, un 30enne – marocchino, residente a Corsico (Milano), disoccupato e con precedenti – per resistenza a pubblico ufficiale e inosservanza di un ordine di espulsione dal territorio italiano. Nella tarda serata di lunedì 23 novembre non si è fermato a un posto di controllo dei carabinieri, che gli avevano intimato l'alt; l'uomo era alla guida di una Fiat Bravo e stava percorrendo la Sp 234 in territorio di Santa Cristina e Bissone. Ha tentato, con un serie di manovre spericolate, di seminare i militari ma, dopo un breve tratto, ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada in un campo di Inverno e Monteleone. Il 30enne, illeso dopo l'incidente, ha cercato di fuggire a piedi; è stato bloccato dai carabinieri al termine di una breve colluttazione.

Da un controllo sulla banca dati, è emerso che il 30enne aveva numerosi "alias", e che nei suoi confronti pendeva un ordine di espulsione emesso dalla Prefettura di Milano il 4 settembre 2017; gli è stato quindi notificato l'invito a presentarsi in Questura a Pavia per regolarizzare la propria posizione. Gli è stata inoltre ritirata la patente di guida, e gli sono state contestate 4 sanzioni per infrazioni al codice delle strada. L’uomo, sprovvisto anche di mascherina, non ha saputo fornire motivazioni valide per giustificare a quell’ora la sua presenza in strada e, in base alla normativa anti-covid in vigore, è stato sanzionato per l'inosservanza delle disposizioni del Dpcm del 3 novembre 2020.