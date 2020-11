In Lombardia 5697 nuovi positivi. Calano i ricoveri, i morti sono 207

In Italia i nuovi positivi sono 29003 (ieri 25853), il tasso di positività è al 12,4%; sono 822 i decessi per Covid nelle ultime 24 ore.

In Lombardia si registrano 5697 nuovi positivi nell'ultimo giorno (ieri erano stati 5173), con 44231 tamponi effettuati (ieri 42063). Il rapporto in percentuale tra positivi e tamponi è pari al 12,8 (ieri 12,2%). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 341, ieri erano 307. Sono attualmente 934 i ricoverati in terapia intensiva (-8) e 7996 negli altri reparti (-118). I decessi per Covid in Regione nelle ultime 24 ore sono stati 207 (ieri 155), dall'inizio della pandemia 21212.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 2.060, di cui 1.020 a Milano città

Bergamo: 208

Brescia: 451

Como: 464

Cremona: 125

Lecco: 235

Lodi: 114

Mantova: 219

Monza e Brianza: 666

Pavia: 341

Sondrio: 121

Varese: 559