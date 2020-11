Scuola e Dad: distanziati... ma non distanti

I Club Lions Vigevano Sforzesco, Host e Leo organizzano un incontro on line per confrontarsi sulle criticità, soluzioni e conseguenze della didattica a distanza. Il webmeeting è in programma per questa sera (giovedi 26 novembre) alle ore 20,30.

«In questo difficile momento di gravissima pandemia – fanno sapere i Club Lions – la difesa dell’istruzione dei nostri giovani emerge come una delle priorità irrinunciabili per la nostra società. La didattica a distanza, strumento utilizzato per salvaguardare il diritto allo studio e la salute, sta coinvolgendo i nostri ragazzi e migliaia di famiglie. Sono invitati a partecipare alla serata dirigenti scolastici, docenti, studenti, genitori e persone interessate, per un confronto critico e costruttivo sull’argomento».

