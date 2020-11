Vaccini anti-Covid: le prime dosi a operatori sanitari e Rsa

Operatori sanitari, socio-sanitari e amministrativi degli ospedali pubblici e delle Rsa, oltre agli ospiti delle strutture sanitarie per gli anziani. Saranno loro i primi a ricevere il vaccino anti-Covid, come ha chiarito oggi la direzione generale dell’assessorato regionale al Welfare attraverso una nota. In tutto, oltre 200mila persone in Lombardia. Al momento sono 11 le Asst della Regione in grado di stoccare le scorte di vaccini nei congelatori a -70°; viene inoltre comunicato che è stata indetta gara per l’acquisto e il noleggio di altri 90 refrigeratori.

«Regione Lombardia – si legge nella nota – lo ha già comunicato in seguito alla richiesta pervenuta dal Commissario Arcuri nell’ambito della predisposizione del piano di fattibilità della campagna. Si sta inoltre concludendo il conteggio anche degli operatori delle strutture ospedaliere private che saranno ugualmente coinvolti sempre nella prima fase. Nello specifico, la vaccinazione si prevede per 168525 tra operatori sanitari, socio-sanitari e amministrativi di Asst e Rsa e oltre 57mila ospiti delle residenze».