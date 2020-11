Vigevano, la fontana della stazione diventa una vasca da bagno

Si è spogliato sulla banchina della stazione, per poi entrare in mutande dentro la fontana e farsi una doccia con tanto di shampoo. La bravata è andata in scena lo scorso mercoledì sera, intorno alle 23,30. Quando, la mattina dopo, in molti sono rimasti incuriositi dalla vasca della fontana che traboccava schiuma, si è pensato a una trovata di qualche bontempone. In realtà, le telecamere della videosorveglianza hanno rivelato una storia meno scontata.

Fuori, all’asciutto, un gruppo di amici (senza mascherine) ha ripreso l’intera scena. Il filmato è stato poi pubblicato on line. Gli agenti della polizia locale di Vigevano, che hanno avviato le indagini nelle ore successive all’episodio, hanno intercettato il video durante il periodico monitoraggio delle pagine social. I protagonisti dell’episodio rischiano una sanzione di quasi mille euro per violazione del regolamento di polizia urbana e del Dpcm. Oltre a una denuncia per danneggiamento, perché la schiuma del bagnoschiuma ha danneggiato le tubature della fontana.

L'articolo completo sul numero de L'Informatore Vigevanese in edicola