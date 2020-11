Covid, in calo contagi e ricoveri

In Italia i nuovi positivi sono 28352 (ieri 29003), il tasso di positività è al 12,7%; sono 827 i morti per Covid nelle ultime 24 ore

Sono stati 5389 i nuovi contagi registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore (ieri 5697,) a fronte di 40931 tamponi processati (ieri 44231); il rapporto tamponi-positivi è al 13,1%. In provincia di Pavia si registrano 293 nuovi casi, ieri erano 341. In terapia intensiva sono attualmente 925 i ricoverati (-9), mentre sono 7869 (-127) negli altri reparti. Ieri i decessi per Covid in Regione sono stati 181, dall’inizio della pandemia 21393.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.788, di cui 722 a Milano città

Bergamo: 178

Brescia: 336

Como: 617

Cremona: 81

Lecco: 168

Lodi: 127

Mantova: 292

Monza e Brianza: 435

Pavia: 293

Sondrio: 110

Varese: 837