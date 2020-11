Mortara: si fingono tecnici del contatore, ma il raggiro fallisce

Avevano convinto la pensionata a farsi aprire la porta di casa, dicendo di dover effettuare un controllo del contatore dell’acqua. Una volta dentro, uno dei due finti tecnici ha spruzzato dello spray urticante sul pavimento del bagno, provando a far credere che l’acqua fosse inquinata. A quel punto la donna, una 74enne, ha capito che stavano tentando di raggirarla e ha aperto la finestra, mettendosi a gridare e chiedendo aiuto.

Una mossa che ha messo in fuga i due malviventi, scappati via senza riuscire a rubare nulla. L’episodio è avvenuto ieri (giovedì) mattina a Mortara. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri.