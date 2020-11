Mortara, troppe bici sul treno: riders fatti scendere

Si sono registrati ritardi di circa un’ora nella serata di ieri (giovedì) sulla linea Mortara-Mortara a causa della presenza di una trentina di riders che, con le loro biciclette, ostacolavano il passaggio dei viaggiatori del convoglio diretto a Porta Genova.

Per far ripartire il treno, fermo alla stazione di Mortara, è stato necessario l’intervento dei carabinieri, che sono riusciti a far allontanare i riders, dei richiedenti asilo internazionale.