Nei guai titolare di kebabberia: spacciava per freschi prodotti surgelati

Dovrà difendersi dall'accusa di frode in commercio il titolare di una rivendita di kebab di Pavia che, secondo quanto hanno accertato i Nas di Cremona, avrebbe utilizzato e venduto prodotti surgelati – in particolare carene e verdura – presentandoli invece come freschi.

L’uomo – un cittadino turco di 39 anni – è stato denunciato in stato di libertà. Il controllo effettuato rientra nelle attività predisposte dai carabinieri per verificare il rispetto della normativa anti-Covid.