Vigevano, domenica torna il mercato di Campagna Amica

Da domenica mattina torneranno, in piazza Martiri della Liberazione, i banchi di "Campagna Amica", il mercato di Coldiretti che promuove i produttori agricoli del territorio.

«Ormai dall’anno 2010 – fa sapere l'assessore al Commercio di Vigevano Nunzia Alessandrino – la giunta comunale, al fine di promuovere le attività dei mercati per la vendita diretta dei prodotti agricoli, ha affidato alla Coldiretti l’allestimento e lo svolgimento di una manifestazione denominata "Campagna Amica", utile a proporre all’utenza prodotti a chilometri zero, ossia direttamente dal produttore al consumatore, con l’abbattimento dei cost. Considerata tale iniziativa fortemente legata all’offerta di prodotti del territorio, con garanzia di qualità, freschezza e risparmio, l’amministrazione, in forza del D.M. delle politiche agricole 20.11.2007 e della L. R. Lombardia n. 6/2010, ha ritenuto opportuno istituire, in luogo della consueta manifestazione, un vero e proprio mercato per la vendita diretta da parte dei produttori agricoli,i».