Covid-19, numeri in calo: meno contagi e meno ricoverati

Sono in netto calo i numeri della seconda ondata della pandemia da Covid-19 attualmente in corso. I nuovi positivi sono infatti 26.323 contro i 28.552 di ieri mentre i deceduti sono 686 (erano 827 ieri). In calo anche i ricoverati (-385) e i degenti in terapia intensiva (-20). I guariti sono 24.214 in più rispetto a ieri. Nelle ultime sono stati effettuati 225.940 tamponi.

In Lombardia i nuovi casi di Covid-19 sono 4.615 con 119 decessi (per un totale di 21.512). I guariti sono 4.736 più di ieri mentre in ospedale restano 7.616 (-253) dei quali 919 (-6) in terapia intensiva. In provincia di Milano i nuovi casi sono 1.748 (641 a Milano città), a Varese 585, a Como 448. In provincia di Pavia i nuovi casi sono 269.