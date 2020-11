Vigevano, la "casotta dello sballo": ventunenne indagato per spaccio

Un ventunenne di Vigevano è stato indagato per spaccio dagli agenti del nucleo operativo della polizia locale che lo ha identificato nell'ambito di una precedente indagine che aveva portato al sequestro di tre chili di marijuana, 130 grammi di cocaina e 100 grammi di hashish a Parabiago (Milano). Ricostruendo i passaggi di mano della droga gli investigatori sono arrivati al ragazzo che era solito ritrovarsi con un gruppo di amici in una casotta nella zona di corso Torino per consumare stupefacenti. Hashish, marijuana ma anche funghetti allucinogeni e un particolare sciroppo per la tosse che "attivato" con una bevanda gasata produce effetti simili a quelli della droga.

Gli agenti del comando di via San Giacomo hanno proceduto alla perquisizione dell'abitazione del giovane, dove sono stati ritrovati 5 grammi tra hashish e marijuana. Nessun risultato è arrivato invece dalla perquisizione della casotta, per altro in fase di smobilitazione dopo che i proprietari avevano dato la disdetta e intimato di lasciarla libera entro fine mese. Lì è stato però sorpreso il gruppo di giovani, tutti sanzionati con una ammenda di 400 euro ciascuno per la violazione delle disposizioni in materia di contenimento della pandemia di Covid-19.

Il ventunenne risulta comunque indagato per spaccio e le indagini a suo carico sono ancora in corso. Nessuna indicazione è arrivata dall'analisi del suo cellulare: quando gli è stato consegnato per effettuare la chiamata di rito, ha infatti provveduto a cancellare l'applicazione di messaggistica istantanea eliminando ogni possibile elemento utile al lavoro degli investigatori.