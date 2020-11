E' stato illuminato alle 17 di oggi l'albero di Natale installato nei giorni scorsi in piazza Ducale. E' di fatto l'avvio ufficiale del periodo delle feste pur in un anno del tutto particolare come questo segnato dal Covid-19.

L'albero è un abete alto 8 metri. Per decorarlo sono state utilizzate 450 palline colorate ed è illuminato da 8 mila luci al led a bassa tensione.