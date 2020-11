Covid-19: calano i numeri della pandemia

Sono 3.203 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore a fronte di 28.434 tamponi effettuati in più. I decessi sono 135 per un totale di 21.647. In ospedale restano 7.400 degenti (-216) dei quali 907 (-129) in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 756 più di ieri. La provincia di Milano scende sotto quota 1.000 con 973 casi (386 a Milano città); Monza e Brianza si ferma a 649, Brescia a 322. I casi in provincia di Pavia sono 167.

Calano i contagi a livello nazionale, oggi 20.648 contro i 26.323 di ieri a fronte di 176.934 tamponi eseguiti (ieri sono stati 225.940). I decessi sono state 541 contro i 686 di ieri. L’indice di contagiosità rimane fermo all’11,7%.