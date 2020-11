Aggredisce un conoscente, poi prende a calci e pugni i carabinieri intervenuti

Era in stato di alterazione psico-fisica il 34enne che, sabato sera, ha aggredito un conoscente in via Sant'Antonio, a Bereguardo. Prima ha inveito contro il personale sanitario intervenuto sul posto per trasportare il ferito al policlinico San Matteo, poi ha iniziato a insultare e aggredire, con calci e pugni, i carabinieri.

Il 34enne – residente a Zerbolò, con precedenti di polizia – è stato arrestato in flagranza di reato e posto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima in programma per questa mattina (lunedì); dovrà difendersi dall'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. I militari dell'Arma lo hanno inoltre sanzionato, con una multa da 400 euro, per inosservanza dei provvedimenti in vigore per il Covid.