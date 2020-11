Covid: in Lombardia 1929 nuovi positivi, in provincia di Pavia 64

In Italia i nuovi positivi sono 16377 ( ieri 20648), con 672 decessi per Covid. Il rapporto positivi-tamponi è al 12,5%.

In Lombardia sono 1929 i positivi accertati nell'ultimo giorno (ieri erano stati 3203), con 16987 tamponi effettuati. Il rapporto in percentuale tra positivi e tamponi è pari al 11,3%. In provincia di Pavia i nuovi casi sono 64; ieri sono stati 167. Sono attualmente 906 i ricoverati in terapia intensiva (-1) e 7433 negli altri reparti (+33). I decessi per Covid in Regione nelle ultime 24 ore sono stati 208, dall'inizio della pandemia 21855.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 940, di cui 345 a Milano città

Bergamo: 104

Brescia: 122

Como: 33

Cremona: 50

Lecco: 92

Lodi: 16

Mantova: 8

Monza e Brianza: 332

Pavia: 64

Sondrio: 27

Varese: 94