La scuola dell’infanzia “Agostino Figari” di Gravellona Lomellina, che fa parte del comprensivo “Carlo del Prete”, rimarrà chiusa per due giorni, domani (martedì) e mercoledì, per consentire le operazioni di sanificazione dei locali interni. Una delle tre sezioni della scuola di via Bellini è stata infatti posta da Ats in affidamento fiduciario.