Covid-19, in Lombardia 4.048 nuovi casi e 249 decessi

Sono 4.048 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore a fronte di 34.811 tamponi effettuati in più. I decessi sono 249 (erano 208 ieri) mentre i guariti e i dimessi sono 8.8174 più di ieri. Calano i ricoveri: in ospedale ci sono 7.342 degenti (-91) dei quali 876 (-30) in terapia intensiva. Il tasso di positività si attesta all'11,63%. La provincia con il maggior numero di casi è quella di Varese (+1.036) seguita da quella di Como (+893) e da quella di Milano (+885 dei quali 342 a Milano città). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 230.

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 19.350 a fronte di 51.576 tamponi effettuati in più (il tasso di positività è al 10,6%), mentre i decessi sono passati da 672 a 785. Dimessi e guariti sono 27.088 nelle ultime 24 ore. Si allenta la pressione sul sistema sanitario: i ricoverati sono 32.811 (-376) dei quali 3.663 (-81) in terapia intensiva.