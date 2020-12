Covid-19: in Lombardia calano i contagi; ancora 175 decessi

Sono 3.425 i nuovi casi di contagio da Covid-19 registrati in Lombardia nell’arco delle ultime 24 ore a fronte di 36.077 tamponi effettuati. I decessi sono stati 175 che portano il totale a 22.279. I guariti ed i dimessi sono 5.487 più di ieri mentre si allenta la pressione sulle strutture sanitarie: i ricoverati sono oggi 7.222 (-120) dei quali 855 (-21) in terapia intensiva. Quella di Milano è l’unica provincia oltre quota mille (1.109 dei quali 438 a Milano città), seguita da Varese (+362) e Como (+316). I nuovi positivi in provincia di Pavia sono 187.

In tutta Italia i nuovi casi sono 20.709 (erano 19.350 ieri) con 684 decessi (ieri erano 785) a fronte di 207.143 tamponi effettuati, mentre guariti e dimessi sono 38.740 in più. Scende il tasso di positività che passa dal 10,6% al 10%. Calano i ricoverati, oggi 32.454 (-357) e i degenti in terapia intensiva (3.616, -47). Solo la Basilicata non registra decessi nelle ultime 24 ore.