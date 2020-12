Mezzana Bigli, crolla una parte del ponteggio: feriti sette operai

Sette operai sono rimasti coinvolti nel primo pomeriggio di oggi nel crollo di una parte del ponteggio sistemato da tempo per i lavori a carico del ponte sulla Gerola. Due di essi sono stati trasportati all'ospedale di Voghera, per gli altri non è stato necessario il ricorso alle cure dei medici.

Sul posto con i mezzi di soccorso sono intervenuti i carabinieri di Voghera ed il personale dell'Ispettorato del Lavoro di Pavia.