“Contagiamoci… di buone regole”: al via la campagna di sensibilizzazione

La campagna, rivolta principalmente alle aziende del territorio e alle scuole, vuole diffondere il corretto rispetto delle regole di prevenzione anti Covid19. «La nuova campagna promossa da Ats Pavia – afferma il direttore generale Mara Azzi – nasce proprio per mostrare concretamente come, rispettando le regole e adottando tutte le misure di contenimento del virus, questo si può sconfiggere. Con un linguaggio semplice, adatto anche alle scuole, raccontiamo l’evoluzione del virus, la sua diffusione e le buone pratiche che ciascuno di noi deve adottare per difendere se stesso e chi ama dal contagio».



Obiettivo primario è ricordare, con un linguaggio moderno e graffiante, ai lavoratori ma anche a studenti e famiglie che le buone norme adottate dalle aziende e dagli istituti scolastici sono efficaci nel contenimento del contagio. Buone norme da attuare anche al di fuori della scuola o del proprio posto di lavoro, nella vita quotidiana e da condividere con familiari e conoscenti. Per tale comunicazione si è optato per costruire una breve narrazione con protagonista il virus e narrata dal punto di vista del virus stesso. Questo per attirare l’attenzione e sensibilizzare, fornendo un punto di vista alternativo, che porta a interiorizzare in maniera sia passiva che attiva il messaggio, a seconda del singolo ricevente. La narrazione è caratterizzata da un tono tipico da strada, che condensa in sé molte frasi riconoscibili perché luoghi comuni, volte quindi ad attirare l’attenzione sullo scritto.



Fondamentale quindi il supporto e la collaborazione con le aziende del territorio pavese. «La forza di questa campagna è la stretta collaborazione con diverse realtà produttive del territorio, che ringrazio – spiega il direttore di Ats Pavia Mara Azzi – Ogni azienda, e ogni istituto scolastico, possono personalizzare con il proprio logo i manifesti informativi così da rendere propria l’iniziativa e invogliare maggiormente collaboratori e dipendenti a seguire queste regole che oggi sono entrate con forza nella nostra vita, ma che a volte si tende a sottovalutare e trascurare. Ricordiamo però che solo rispettando queste disposizioni potremo tornare alla nostra quotidianità, a viaggiare e muoversi liberamente, a stare insieme come prima della pandemia».