Covid: in Lombardia 3751 nuovi casi e 347 decessi

In Italia i nuovi positivi sono 23225 (ieri 20709), il tasso di positività è al 10,24%; sono 993 i decessi per Covid registrati nelle ultime 24 ore, mai così tanti dall’inizio della pandemia.

In Lombardia sono 3751 i nuovi positivi accertati nell'ultimo giorno (ieri erano stati 3425), a fronte di 36271 tamponi effettuati (ieri 36077). Il rapporto in percentuale tra positivi e tamponi è pari al 10,3 (ieri 9,4%). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 299, ieri erano 187. Sono attualmente 836 i ricoverati in terapia intensiva (-19) e 7025 negli altri reparti (-197). I decessi per Covid in Regione nelle ultime 24 ore sono stati 347 (ieri 175), dall'inizio della pandemia 22626.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 1.311, di cui 495 a Milano città

Bergamo: 104

Brescia: 269

Como: 457

Cremona: 74

Lecco: 68

Lodi: 121

Mantova: 86

Monza e Brianza: 323

Pavia: 299

Sondrio: 95

Varese: 454