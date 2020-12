Furto in abitazione: arrestato 24enne di Pavia

I carabinieri di Rozzano hanno arrestato in flagranza un 24enne – residente a Pavia, con precedenti – per furto in abitazione. L’episodio è avvenuto ieri (mercoledì) a Basiglio (Milano), dove i militari hanno fermato il giovane, trovato in possesso di diversi gioielli in oro e accessori d'abbigliamento di valore, che erano stati appena rubati in un appartamento.

A dare l’allarme è stata la stessa proprietaria di casa, una signora di 83 anni che ieri pomeriggio, intorno alle 16,30, era stata avvicinata dal giovane mentre si trovava in un centro commerciale di Rozzano: il 24enne era riuscito, attraverso un raggiro, a sottrarle le chiavi dell’appartamento, dileguandosi subito dopo. L'anziana, allarmata, aveva subito chiamato il 112, fornendo una descrizione precisa del malvivente. I carabinieri hanno quindi inviato una pattuglia a Basiglio per controllare l'appartamento dell'83enne, trovando nelle vicinanze il ladro con la refurtiva; dopo l'arresto, il 24enne è stato trattenuto in una camera di sicurezza in attesa del rito per direttissima.