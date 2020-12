Pavia, i vigili del fuoco festeggiano la patrona Santa Barbara

I vigili del fuoco di Pavia hanno reso omaggio oggi alla patrona Santa Barbara. In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto le celebrazioni si sono svolte in forma contenuta, con le rappresentanze dei vigili del fuoco delle varie sedi della provincia e dell’associazione dei vigili del fuoco in quiescenza.

Come tradizione è stato reso omaggio nel cimitero della città ai vigili del fuoco caduti in servizio. A seguire il vescovo di Pavia, monsignor Corrado Sanguineti, ha celebrato la funzione nella chiesa di Sant’Alessandro Sauli. Il comandante provinciale nel suo discorso ha elogiato l’operato dei propri vigili del fuoco in questo periodo così difficile e rinnovato il voto nei confronti della patrona.