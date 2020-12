Covid-19, rallenta il contagio ma resta alto il numero dei decessi

Sono 4.533, a fronte di 42.276 nuovi tamponi effettuati, i casi di positività al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. L’indice di positività è attualmente al 10,7%. I deceduti sono stati 147 per un totale dall’inizio della pandemia di 22.773. Guariti e dimessi sono 6.015 più di ieri mentre in ospedale i degenti sono 6.792 (-233) dei quali 822 (-14) in terapia intensiva. La provincia di Milano è quella con il maggior numero di casi (+1.463 dei quali 580 a Milano città), seguita da quella di Varese (+490) e da quella di Monza e Brianza (+461). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 280.

In tutto il Paese i positivi sono 24.099 (erano 23.225 ieri) a fronte di 212.741 tamponi effettuati (+13.988) con l’indice di positività che passa dall’11,3% al 10,2%. Preoccupa ancora il dato dei decessi, oggi 814 (erano 993 ieri) ma è scontato che sia quello che decrescerà per ultimo e in modo più lento. I guariti e di dimessi sono 25.576 in più di ieri mentre i ricoverati sono 31.200 (-572) dei quali 3.567 (-30) in terapia intensiva.