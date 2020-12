Vaccino anti-influenzale, da giovedì via alla campagna gratuita per gli Over 65

Partiranno giovedì prossimo, 10 dicembre, le vaccinazioni anti-influenzali gratuite per le persone di età superiore ai 65 anni. L’iniziativa è stata resa possibile grazie all’accordo sottoscritto da Ats, Gruppo San Donato e Irccs Maugeri di Pavia. Le vaccinazioni saranno effettuate presso l’istituto di cura “Città di Pavia” in via Parco Vecchio 27 nel capoluogo; all’istituto di cura “Beato Matteo” in corso Pavia 48 a Vigevano e all’Irccs Maugeri, in via Maugeri 10 a Pavia. I cittadini interessati potranno contattare telefonicamente la sede di Ats Pavia (0382-4311, opzione 5) dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13 alle 17 oppure accedere al sito internet di Ats per fissare l’appuntamento. La somministrazione del vaccino proseguirà sino all’esaurimento delle dosi disponibili. Con il quadro epidemiologico attuale la campagna di vaccinazione contro l’influenza assume un significato ancora più importante: per gli Over 65 è fondamentale sottoporsi al vaccino per semplificare la diagnosi e isolare in modo tempestivo eventuali casi di Covid-19

«Questo accordo fra Ats Pavia, Gruppo San Donato e Irccs Maugeri – sottolinea il direttore generale di Ats Pavia, Mara Azzi - è un’opportunità in più per i cittadini Over 65, che si affianca all’offerta vaccinale dei medici di medicina generale e di Asst Pavia. È sempre bene ricordare - aggiunge - che, insieme alle consuete misure di igiene e di protezione individuale, la vaccinazione è lo strumento più efficace e sicuro per prevenire l'influenza stagionale, un’occasione da cogliere per tutelare la propria salute e quella di chi ci sta intorno. Proprio per questo, dopo la metà di dicembre, per i medici di medicina generale sarà prevista un’ulteriore disponibilità di vaccino per le persone di età superiore ai 65 anni».