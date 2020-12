Covid, tamponi rapidi “drive through” anche a Cilavegna

A Cilavegna i test rapidi per individuare il Covid saranno organizzati sabato prossimo, 12 dicembre, in piazza Fratelli Cervi (l’ex piazza del mercato), in collaborazione con la Croce Rossa. Per sottoporsi al tampone antigenico rapido sarà obbligatorio prenotare: è possibile iscriversi lunedì 7 e martedì 8 telefonando al numero 3701288400, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17; sarà necessario comunicare nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e telefono.

I test saranno effettuati con modalità “drive through”, senza quindi scendere dall’auto, oppure a piedi. Il costo del test è di 25 euro; il risultato sarà comunicato dopo circa 15 minuti. «Per chi dovesse risultare positivo – spiegano dal Comune– si è trovato l’accordo con Asst per effettuare i tamponi molecolari grauiti, con impegnativa del medico. La Cri comunicherà i positivi ai relativi medici di base, che prepareranno le impegnative, e prenoterà l’effettuazione dei tamponi presso Asst per il giorno successivo».