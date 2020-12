Shopping natalizio online: i consigli della polizia postale per evitare truffe

La Polizia Postale e delle Comunicazioni ha messo a disposizione una serie di informazioni per garantire la sicurezza in rete, la

tutela dei dati personali, la protezione da frodi e da rischi negli acquisti su Internet. Durante il lockdown si è registrata una continua crescita delle condotte fraudolente, sempre più sofisticate, sulle piattaforme di e-commerce.

«Il numero delle segnalazioni e denunce ricevute sul commissariatodips.it, sommate a quelle delle persone arrestate e denunciate nel corso del 2020, ha registrato un incremento del 89.1% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Per questo motivo – fanno sapere dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni – sono stati potenziati gli strumenti per aiutare gli internauti, occasionali o assidui, a sentirsi più al sicuro in occasione del loro prossimo acquisto e per contrastare, nel contempo, le truffe messe in atto su Internet, anche attraverso la chiusura di spazi virtuali. Si tratta di consigli particolarmente utili all'avvicinarsi del Natale, quando il fenomeno delle truffe sembra acutizzarsi, complice anche la ricerca di offerte a bassissimo costo».

Guida sicura per gli acquisti online:

1. Utilizzare software e browser completi ed aggiornati

2. Dare la preferenza a siti certificati o ufficiali

3. Un sito deve avere gli stessi riferimenti di un vero negozio

4. Leggere sempre i commenti e i feedback di altri acquirenti

5. Su smartphone o tablet utilizzare le app ufficiali dei negozi online

6. Utilizzare soprattutto carte di credito ricaricabili

7. Non cadere nella rete del phishing e/o dello smishing

8. Un annuncio ben strutturato è più affidabile

9. Diffida di un oggetto messo in vendita a un prezzo irrisorio, non sempre è un affare

10. Dubita di chi chiede di esser contattato al di fuori della piattaforma di annunci con email e/o

sms ambigui