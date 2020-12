Covid-19: in Lombardia contagi in decrescita

Sono 1.233 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore a fronte di 14.174 nuovi tamponi effettuati con la percentuale dei positivi all'8,6%. I deceduti sono 69 mentre guariti e dimessi sono 23.090 più di ieri. Si allenta la pressione sulle strutture ospedaliere con 5.727 degenti (-460) dei quali 766 (-1) in terapia intensiva. La provincia con più contagi resta quella di Milano (+336 dei quali 108 a Milano città) seguita da quella di Brescia (+265) e da quella di Varese (+150). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 76.

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 12.756 (erano 14.842 ieri) con 499 decessi (erano 634). Il tasso di positività è attualmente al 10,8%. I ricoverati sono 29.53 (-428) dei quali 3.320 (-25) in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 39.266. Ancora nessuna regione è a zero vittime.