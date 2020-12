Castello d’Agogna, incidente sul lavoro: operaio portato in ospedale

I sanitari del 118 sono intervenuti questa mattina (giovedì), intorno alle 9,10 all’interno di un’azienda di Castello d’Agogna per soccorrere un operaio di 47 anni. L’uomo sarebbe rimasto ferito dopo essere caduto da una scala, riportando una presunta frattura al setto nasale.

Un’ambulanza della Croce Azzurra di Robbio lo ha trasportato in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale civile di Vigevano; le sue condizioni non sembrano essere gravi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e il personale di Ats Pavia per gli accertamenti del caso.