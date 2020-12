In Lombardia 2093 nuovi contagi e 172 morti

In Italia i nuovi contagi sono 16999, con 887 decessi per Covid nelle ultime 24 ore.

In Lombardia si registrano 2093 nuovi positivi nell'ultimo giorno (ieri erano stati 1233), con 24229 tamponi effettuati (ieri 14174). Il rapporto in percentuale tra positivi e tamponi è pari al 8,6 (ieri sempre 8,6%). In provincia di Pavia i nuovi casi sono 182, ieri erano stati 76. Sono attualmente 748 i ricoverati in terapia intensiva (-18) e 5613 negli altri reparti (-114). I decessi per Covid in Regione nelle ultime 24 ore sono stati 172 (ieri 69), dall'inizio della pandemia 23449.

I nuovi casi per provincia:

Milano: 632, di cui 334 a Milano città

Bergamo: 79

Brescia: 231

Como: 130

Cremona: 50

Lecco: 54

Lodi: 93

Mantova: 120

Monza e Brianza: 176

Pavia: 182

Sondrio: 17

Varese: 275