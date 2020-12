Ponte "off limits" domani sera

Per almeno otto ore Milano sarà molto più lontana. Chiuderà il ponte sulla provinciale 494, che attraversa il Ticino, nella nottata tra venerdì 11 (domani) e sabato 12. Sarà vietato il transito dalle 20 alle 6. La chiusura potrebbe essere ripetuta tra il 12 e il 13 alla stessa ora, ma dipendera dal meteo.

Si devono effettuare i lavori per la Traccia Azzurra, la pista ciclopedonale di 8 chilometri che collegherà la stazione ferroviaria di Abbiategrasso a quella di Vigevano. La creazione di una passerella sul canale Don Antonio, a ridosso del Ticino e parallelo alla 494, va per forza di cose effettuata senza il passaggio di auto. La circolazione ferroviaria non subirà alcuna variazione.

Da venerdì 11 dicembre alle ore 20 fino alle 6 dell’indomani (il 12) le deviazioni consigliate per andare a Milano, o tornare a Vigevano, riguardano o Trecate-Magenta, o il ponte di barche di Bereguardo, chiuso ai camion, o l’autostrada A7 entrando o uscendo al casello di Gropello.

Senza piogge basterà solo una nottata. In caso contrario abbiamo già l’autorizzazione per chiudere anche dalle 20 alle 6 tra sabato 12 e domenica 13. Gli aggiornamenti saranno pubblicati sul sito web www.informatorevigevanese.it.