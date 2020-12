Ciocca, Lega: «L'Europa abbassi le polizze assicurative auto del prossimo anno»

«Trovo assurdo che milioni di famiglie italiane ed europee siano costrette a pagare nuovamente la propria assicurazione auto con un importo pari a quello dell’anno scorso, nonostante non abbiano potuto utilizzare il proprio veicolo per gran parte di questo 2020 – afferma l’eurodeputato leghista Angelo Ciocca, comunicando la proposta lanciata alla Commissione Europea per l'abbassamento dei premi assicurativi – È un’evidenza: gli incidenti in Italia si sono ridotti del 72% nel mese di marzo e dell’85% ad aprile, generando di conseguenza un sostanziale arricchimento per le compagnie assicurative. Mi chiedo allora perché, in un momento di grande difficoltà economica per molte famiglie italiane, l’Europa non pensa a soluzioni di risparmio concrete ed immediate per i suoi cittadini? Le famiglie dovrebbero avere il diritto di ricevere un parziale rimborso. Ecco perché – conclude l'europarlamentare della Lega – nella mia interrogazione, ho chiesto alla Commissione europea quali misure intende adottare affinché le compagnie assicurative riducano notevolmente le polizze auto del prossimo anno».