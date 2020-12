Covid-19, casi sotto quota 20 mila per il settimo giorno consecutivo

Sono 2.736 a fronte di 29.153 tamponi effettuati i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta al 9,3%. I decessi sono 85 che portano il totale a 23.666. Dimessi e guariti sono 5.034 mentre calano i degenti: oggi sono 5.289 (-128) dei quali 717 (-16) in terapia intensiva. La provincia di Milano registra 854 nuovi casi (393 a Milano città), seguita da quella di Brescia (+493) e da quella di Pavia, nella quale i nuovi casi sono 242.

In tutto il Paese i nuovi casi sono 19.903 con 649 decessi (erano 761 ieri) e il tasso di positività al 10,1%. In ospedale ci sono 28.066 persone (-496) delle quale 3.199 (-66) in terapia intensiva. Nessuna regione è a zero decessi.