Cilavegna, via ai test antigenici con la formula "drive-through"

Sono stati effettuati oggi in piazza Fratelli Cervi, in collaborazione con la Croce Rossa, i test antigenici per la ricerca del Covid-19 con la modalità "drive through". Il costo del test è di 25 euro e per avere l'esito basta un quarto d'ora.

I positivi, grazie ad un accorso con Ats, saranno sottoposti al tampone molecolare gratuito con l'impegnativa del medico.