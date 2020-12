Covid-19, 207 nuovi casi in provincia di Pavia

Sono 2.335 a fronte di 25.523 tamponi effettuati i nuovi positivi da Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore con il tasso di positività che si attesta al 9,1%. I decessi sono 144 e portano il totale a 23.810 mentre guariti e dimessi sono 908 più di ieri. Si vanno svuotando gli ospedali dove restano 5.159 degenti (-130) dei quali 714 (-3) in terapia intensiva. La provincia di Milano registra 805 nuovi casi (dei quali 296 a Milano città), seguita da quella di Brescia (+325) e da quella di Pavia (+207).

In tutto il Paese i nuovi contagiati sono 17.938 (erano 19.903 ieri) a fronte di 484 decessi contro i 649 di ieri. Il tasso di positività sale però all’11,7%. In ospedale restano 27.735 persone(-331) delle quali 3.158 (-41) in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 16.270 più di ieri. Da dieci giorni nessuna regione è a zero decessi.