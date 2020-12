Confienza, auto contro muro: soccorsa una 43enne

Domenica, poco prima della mezzanotte, una squadra di vigili del fuoco di Robbio è intervenuta in via Roma, a Confienza, in seguito a un incidente stradale dove un'auto è finita contro il muro perimetrale di un'abitazione. Ferita, fortunatamente senza gravi conseguenze, la 43enne alla guida poi trasportata in codice verde all'ospedale di Vercelli.

Sul posto è arrivato il personale sanitario della Croce Azzurra di Robbio con un'ambulanza, insieme a un'automedica del 118. I rilievi del sinistro sono stati effettuati dagli agenti della polizia stradale, che si occuperanno di ricostruire l'esatta dinamica. I vigili del fuoco hanno terminato le operazioni di messa in sicurezza del veicolo intorno all'1,30.