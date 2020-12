Vigevano, tamponamento in viale Industria

Il sinistro si è verificato intorno alle 18,15 di oggi (lunedì) in viale Industria, a Vigevano. Due le persone rimaste coinvolte, entrambi uomini, di 35 e 52 anni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Vigevano; le condizioni del ferito, trasportato in codice verde, non dovrebbero essere gravi.

La dinamica dell’incidente sarà accertata nelle prossime ore dagli agenti della polizia stradale di Vigevano, che hanno effettuato i rilievi di legge.