Riders: Trenord incrementa il servizio di trasporto sui treni in partenza da Mortara

Già da questa settimana verrà potenziato il servizio di trasporto per i treni in partenza dalla stazione di Mortara alle 17,33 e alle 18,33. È una delle prime misure concrete messe in campo dopo una serie di incontri presieduti dal Prefetto di Pavia Rosalba Scialla, a cui hanno partecipato le forze dell'ordine, i rappresentanti di Trenord, Rfi e i dirigenti della polizia ferroviaria della Lombardia.

L'obiettivo è risolvere le problematiche che si sono verificate sulla linea ferroviaria Milano-Mortara a causa della presenza di riders, che con le loro biciclette spesso impediscono la regolare salita e discesa dai convogli da parte dei viaggiatori. Alcuni addetti alla sicurezza di Trenord si occuperanno di presidiare le stazioni ferroviarie e di fornire assistenza, mentre gli agenti della polizia di Stato e della Polfer effettueranno controlli sulla linea. La Prefettura, in collaborazione con Trenord, preparerà un vademecum con le regole da seguire sui treni; l'opuscolo, tradotto in più lingue, verrà distribuito ai riders.