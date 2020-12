Covid-19, decessi oltre quota 800: è la prima volta nella seconda ondata

Sono 2.404 a fronte di 27.676 tamponi effettuati i nuovi casi positivi al Covid-19 registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si attesta all'8,6%. I decessi sono 144 mentre guariti e dimessi sono 4.721 più di ieri. Si alleggerisce ulteriormente la pressione sulle strutture ospedaliere che ospitano 4.996 degenti (-57) dei quali 656 (-29) in terapia intensiva. Quella di Varese è la provincia con il maggior numero di casi (+632) seguita da quella di Milano (+594) e da quella di Como (+447). In provincia di Pavia i nuovi positivi sono 121.

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 14.844 (erano 12.303 ieri) con 846 decessi (erano 491 ieri) per la prima volta nella seconda ondata sopra quota 800. I ricoverati sono 27.342 (-423) dei quali 3.003 (-92) in terapia intensiva. I guariti e di messi sono 21.799 più di ieri.