Mortara, furto in casa: via 300 euro e un cellulare

Hanno forzato la finestra della cucina e sono entrati nell'abitazione di un uomo di 38 anni che vive in via Parona Cassolo a Mortara. E' accaduto venerdì scorso. I malviventi si sono impossessati di 300 euro in contanti oltre ad un telefono cellulare e ad una catenina d'oro.

L'accaduto è stato scoperto dal proprietario al momento del suo rientro e denunciato ai carabinieri di Mortara che hanno avviato le indagini.