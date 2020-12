«Saturimetri utili in ogni casa»Il Rotary Cairoli ne dona 10 al Comune

Oggi (martedì), in sala consiliare, i soci del Rotary Club Cairoli hanno consegnato 10 saturimetri al Comune di Vigevano. Sarà il Coc a coordinare la distrubuzione degli apparecchi salvavita, che misurano il livello di ossigeno, ai pazienti Covid che ne hanno necessità in base alle richieste ricevute e alle segnalazioni dei medici di base. Nel video, le dichiarazioni del consigliere di maggioranza Paola Cavallini che ha curato il progetto in collaborazione con l'assessore ai servizi sociali Marzia Segù.