Covid-19: in Lombardia 2.994 nuovi casi e 106 decessi.

Sono 2.994, a fronte di 37.605 tamponi effettuati, i nuovi positivi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Lombardia con l'indice di positività che si assesta al 7,9%. I decessi sono 106, che portano il totale a 24.097. Guariti e dimessi sono 9.045 più di ieri mentre calano ancora i ricoverati che sono 4.946 (-50) dei quali 629 (-27) in terapia intensiva. La provincia di Milano torna ad avere il primato dei casi (+737 dei quali 293 a Milano città), seguita da quella di Monza e Brianza (+545) e da quella di Brescia (+375). I nuovi positivi in provincia di Pavia sono 230.

In tutto il Paese i nuovi positivi sono 17.572 (erano 14.844 ieri) a fronte di 36.609 tamponi effettuati. Calano i decessi, passati da 846 agli attuali 680. Migliora la situazione negli ospedali: i degenti sono 26.897 (-455) dei quali 2.926 (-77) in terapia intensiva. Guariti e dimessi sono 34.495 in più nelle ultime 24 ore.