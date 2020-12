Vigevano, incidente in viale Artigianato: un'auto si ribalta

Sono due i veicoli rimasti coinvolti nell’incidente avvenuto intorno alle 19 di oggi (giovedì), sulla circonvallazione esterna di viale Artigianato, a Vigevano: una Mini Countryman si è ribaltata in seguito all’impatto, fermandosi sul fianco. Sul posto sono arrivati due ambulanze, un’automedica del 118 e i vigili del fuoco, oltre a polizia locale e carabineri.

Le persone rimaste ferite non sarebbero in gravi condizioni; sono state soccorse e portate all’ospedale civile in codice verde. Nelle prossime ore saranno gli agenti della polizia locale di Vigevano, intervenuti per i rilievi di legge, a far luce sulla dinamica del sinistro, che ha causato alcuni rallentamenti al traffico.