Abbiategrasso, chiude la biglietteria della stazione. Il sindaco Nai: «Presidio da mantenere»

Il comune di Abbiategrasso ha ricevuto una lettera da Trenord in cui si comunica l'intenzione di non riaprire la biglietteria della stazione ferroviaria, chiusa da marzo. Il motivo? Sarebbe stata giudicata sufficiente ai fini del servizio la presenza della biglietteria self-service, in base ai dati rilevati negli ultimi mesi. Il Comune ha risposto a Trenord, chiedendo di riconsiderare la decisione, che «costituirebbe un grave e ulteriore disagio per la nostra città e per i pendolari» fanno sapere dal Comune.

«Riteniamo che il presidio della biglietteria da parte di un operatore sia indispensabile per i pendolari della linea – commenta il sindaco Cesare Nai – Abbiamo quindi preso immediatamente posizione nei confronti di Trenord per ribadire la necessità che questo servizio venga mantenuto». Sulla vicenda interviene anche l'assessore ai trasporti Francesco Bottene: «In un momento di grave difficoltà dovuto a continui ritardi e disservizi sulla linea, oltre alle complicazioni e alla crisi legate alla pandemia, Trenord mette ulteriormente sotto pressione la nostra città e i nostri pendolari privandoli della biglietteria. Tale decisione è inaccettabile. Continueremo a contestare duramente questa disposizione e attendiamo un incontro per far valere la nostra posizione».