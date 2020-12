Vigevano: l'auto si ribalta sul fianco

L’incidente è avvenuto alcuni minuti dopo le 18 di oggi (venerdì), in via San Giovanni, a Vigevano. Qui un’auto, per ragioni che saranno accertate dagli agenti della polizia locale, si è ribaltata, terminando la corsa sul fianco. Anche un altro veicolo ha riportato danni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con un’automedica del 118 e un’ambulanza della Croce Azzurra, e i vigili del fuoco; fortunatamente, nessuna grave conseguenza per il 36enne rimasto coinvolto. Il personale della polizia locale ha effettuato i rilievi di legge.