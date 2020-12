Approvato il Decreto Natale: ecco le misure

È ufficiale: dal 24 dicembre al 6 gennaio l’Italia sarà zona rossa nei giorni festivi e nei prefestivi, e arancione nei giorni lavorativi. «Il virus continua a circolare dappertutto – ha affermato il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa di questa sera (venerdì) – Si lascia piegare ma non sconfiggere. I nostri esperti temono che la curva possa subire un’impennata nel periodo natalizio. Il Cts ha espresso forte preoccupazione, dobbiamo intervenire, non è una decisione facile, per rafforzare le misure necessarie per affrontare le prossime festività in modo da cautelarci meglio in vista della ripresa delle attività a gennaio».

Dal 21 dicembre al 6 gennaio sarà vietato ogni spostamento tra le Regioni. L’intero territorio nazionale sarà zona rossa nei festivi e nei prefestivi: 24, 25, 26, 27 dicembre, 31 dicembre, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021. Si potrà uscire di casa solo per ragioni di lavoro, necessità e salute. Sarà possibile ricevere nella propria abitazione fino a due persone non conviventi, che potranno portare figli under 14, dalle ore 5 alle 22 (persone con disabilità e conviventi non autosufficienti sono esclusi dal conteggio). Rimane consentita l’attività motoria nei pressi della propria abitazione, e l’attività sportiva in forma individuale. Chiusi centri estetici, bar e ristoranti (consentito asporto fino alle 22 e consegne a domicilio senza restrizioni). Restano aperti alimentari, supermercati, farmacie, tabaccherie, lavanderie, parrucchiere e barbieri. Luoghi di culto saranno aperti fino alle 22.

Nei giorni in cui l’Italia è zona arancione – ovvero 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio – sarà possibile spostarsi all’interno del proprio Comune senza giustificare il motivo. Permessi gli spostamenti ai residenti dei Comuni fino a 5mila abitanti per un raggio di 30 chilometri, ma non sarà possibile raggiungere i capoluoghi di Provincia per evitare assembramenti. I negozi saranno aperti fino alle 21.