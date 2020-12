Donati alla Caritas di Vigevano 1700 capi di abbigliamento recuperati dopo un furto

I capi di abbigliamento a marchio “Zara” erano in vendita al mercato rionale di Belgioioso. I militari delle Fiamme Gialle, durante un controllo del territorio predisposto per la repressione e il contrasto degli illeciti, hanno scoperto che l’ambulante non era autorizzato alla vendita, e non era stato in grado di mostrare la fattura di acquisto per dimostrarne la provenienza. È quindi scattata una perquisizione domiciliare, dove sono stati trovati altri capi – tra cui borse, scarpe, giubbotti, felpe ecc. – sempre a marchio “Zara”, molti ancora confezionati o con dispositivo antitaccheggio. L’uomo è stato denunciato per furto e ricettazione.

La merce, del valore di diverse migliaia di euro, veniva venduta al pubblico nonostante il divieto di distribuzione al di fuori dei canali autorizzati dalla casa madre. Con il benestare della proprietà del marchio spagnolo e con l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, la Guardia di Finanza ha potuto donare alla Caritas di Vigevano i capi recuperati.