Natale in sicurezza senza affossare l’economia: la ricetta del sindaco di Robbio

È pronto a regalare tamponi rapidi a chi vuole recarsi all'interno di bar e ristoranti durante le feste. La proposta arriva dal sindaco di Robbio, Roberto Francese, che rivolgendosi al Governo e al premier Giuseppe Conte, oggi (venerdì) ha dichiarato all’Agi di essere disposto a donare kit nasali per rilevare il Covid con l'obiettivo di rendere i locali “covid free” durante le festività di Natale, così come i tradizionali ritrovi in famiglia.

«Si può festeggiare in sicurezza senza uccidere l'economia – ha dichiarato all’Agi il primo cittadino di Robbio – Basta avere la volontà di farlo. Voglio proprio vedere Conte che argomenti può obbiettare».